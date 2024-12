Aveva rubato 3.000 euro con il trucco del finto incidente: preso 

VERONA - Tenta la truffa, ma stavolta viene preso. Un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Verona per aver tentato di truffare una coppia di anziani. Il ragazzo ha contattato telefonicamente un 84enne, e ha chiesto 100mila euro, con il noto espediente del presunto incidente. Gli anziani hanno deciso di assecondare le richieste del ragazzo che, arrivato a casa loro, si è fatto consegnare 3.000 euro in contanti e una serie di gioielli, tra cui le fedi nuziali. In seguito li ha contattati nuovamente invitandoli a recarsi in banca per effettuare un prelievo di 7.000 euro.

Il personale però ha deciso di chiamare la Centrale Operativa della Questura, dopo aver notato lo stato di agitazione dell'84enne e l'inusuale cifra del prelievo. La segnalazione ha permesso di attivare gli investigatori della Squadra Mobile, che dopo la consegna della somma di denaro pattuita hanno arrestato il truffatore, bloccato dopo una fuga per le vie cittadine. Il giovane è accusato di estorsione. I poliziotti hanno trovato e sequestrato i 3.000 euro in contanti, diversi gioielli e le fedi, restituite alla coppia di anziani.