Aveva rapinato giovane a Rovigo, evade dai domiciliari con la fidanzata minorenne

ROVIGO - E' evaso dagli arresti domiciliari con la fidanzata minorenne, ed è ricercato dalla Polizia, il giovane cittadino romeno di 21 anni arrestato domenica scorsa per rapina ai danni di un coetaneo in un parco della periferia nord di Rovigo.



La vittima era stata fatta inginocchiare sotto la minaccia di una pistola e sottoposta a un rito umiliante, mentre un complice marocchino, di Lendinara (Rovigo), filmava la scena con lo smartphone.



L'aggredito era stato quindi derubato del monopattino elettrico e delle cuffie wi-fi del telefono.



Entrambi i rapinatori sono stati successivamente arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La ragazza minorenne fidanzata del rumeno è stata invece denunciata come complice.

Qui l'episodio di domenica