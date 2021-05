Aveva minacciato un vigile urbano, finisce ai domiciliari

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Ieri, mercoledì 12 maggio, a Noventa di Piave, i Carabinieri hanno rintracciato G.M., 54enne italiano, gravato da pregiudizi penali e di polizia, disoccupato, per notificargli un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.



Il provvedimento detentivo emesso il 5 maggio scorso riguarda una condanna definitiva a 4 mesi di reclusione per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, per fatti avvenuti a Noventa di Piave nell’agosto 2012. Il 54enne aveva minacciato un agente della Polizia Locale nel vano tentativo di evitare una multa.



Sconterà la sua condanna ai domiciliari.