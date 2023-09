Aveva l'eroina in un ovulo nascosto sotto la lingua

VICENZA - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza sta intensificando la sua azione di contrasto ai traffici illeciti e alla repressione del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti nella provincia berica. Recentemente, sono stati effettuati vari interventi in tutta la provincia, portando a sequestri significativi e a un arresto.

Sequestro di Eroina

I militari del Gruppo Vicenza hanno sottoposto a controllo un individuo di nazionalità nigeriana, che è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di eroina. Successivamente, durante una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 12 grammi di eroina, nascosti in un ovulo sotto la lingua del soggetto controllato, insieme a circa 800 euro in contanti, provenienti dalla vendita di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente processato, patteggiando una pena di otto mesi di reclusione e una multa di 800 euro.

Operazione Antidroga tra Vicenza e Padova

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza ha condotto un'operazione antidroga in una zona tra le provincie di Vicenza e Padova. Durante l'operazione, è stato individuato un cittadino italiano che coltivava illegalmente sei piante di canapa indiana, con un peso totale di oltre 2 chili, in due serre situate in cortili distinti della sua abitazione. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 13 grammi di marijuana. La Procura della Repubblica di Rovigo ha convalidato il sequestro e sta conducendo ulteriori indagini preliminari.

Sequestro di Marijuana a Schio

Una pattuglia della Compagnia di Schio ha effettuato un sequestro di circa 28 grammi di marijuana e un spinello, trovati in possesso di un cittadino italiano. Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e quattro grinder contenenti tracce di sostanza stupefacente.