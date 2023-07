Aveva gettato petardi all'aeroporto di Venezia, muore per un malore

VENEZIA - E' morto oggi, prima dell'udienza di convalida dell'arresto, l'uomo di 50 anni arrestato sabato scorso dopo aver lanciato alcuni petardi all'esterno dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava per uscire dal carcere di Santa Maria Maggiore per essere portato all'udienza di convalida in Tribunale. All'improvviso si è portato una mano al torace ed è caduto a terra. Inutile è stato il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore, e il medico del Suem non ha potuto far altro che constatarne il decesso. (ANSA)