Aveva commesso una truffa aggravata in Lombardia: arrestata a Mogliano

MOGLIANO - Nel pomeriggio di venerdì 8 luglio, in Mogliano Veneto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Treviso, hanno arrestato su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Como, una 42enne domiciliata a Villorba.

Deve espiare la pena di un anno e tre di reclusione per una truffa aggravata commessa il 7 luglio 2018 in Cardonago (CO). Al termine delle formalità dell'arresto la donna è stata associata al carcere femminile della Giudecca, a Venezia.