Aveva altre patologie e contrae il virus: si spegne a 33 anni

PERAROLO - Si è spento a causa del Covid, aveva 33 anni: lutto in provincia di Belluno per la scomparsa di D. B.

Era originario di Cibiana, risiedeva da qualche anno a Caralte di Perarolo, nel bellunese, insieme ai genitori.



Soffriva già di alcune patologie, il virus ha aggravato la sua situazione clinica. Aveva ricevuto già due dosi di vaccino. Era in attesa dela tera. Ma proprio durante l'attesa ha contratto il virus. Il decesso è avvenuto in ospedale a Feltre.