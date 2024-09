AVER CURA DELLE RADICI. TRA BENI COMUNI E RESPONSABILITÀ SOCIALE

incontro con Vittorio Pelligra

e testimonianza aziendale di Michela Antiga

modera Maria Gaia Fusilli

Le radici sono ciò che rende forte una pianta. Sono le radici che, pur nascoste, riportano all’unità ma consentono ad ogni ramo di crescere nella propria direzione. I beni comuni sono le radici delle nostre società, dell’identità e del pluralismo. Dalla loro qualità dipende la qualità delle nostre vite. Non solo risorse naturali, ma paesaggio, fiducia, dibattito pubblico, salute. Sono beni comuni e fragili, per questo, come le radici di un albero vanno attivamente protette e curate, dalle istituzioni, dai cittadini e dalle imprese, queste ultime attori sociali oltre che economici. Il loro contributo di responsabilità sociale avviene anche con nuove forme, connesse alla cura del patrimonio culturale di un territorio e alla sostenibilità.

evento in collaborazione con Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna

Vittorio Pelligra è professore ordinario di Politica economica all’Università di Cagliari, direttore del comitato scientifico e di indirizzo della SEC-Scuola di Economia civile, membro del comitato tecnico-scientifico di Next-Nuova Economia X Tutti e del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Michela Antiga è responsabile Marketing e Comunicazione di Grafiche Antiga, azienda nata nel 1968 e divenuta leader del suo settore, e di Tipoteca Italiana, Fondazione promossa dai fratelli Antiga nel 1995, oggi il più importante museo italiano dedicato alla storia del carattere da stampa e della tipografia.

Maria Gaia Fusilli, giornalista economica, laureata in Filosofia all'Università di Padova, collabora regolarmente con numerose testate regionali e nazionali, contribuendo al coordinamento del lavoro della redazione e alla gestione ed elaborazione delle notizie quotidiane.