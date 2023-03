Autovie Venete chiude la rotonda venerdi notte

NOVENTA DI PIAVE - Dalle 20.30 di domani alle 7 di sabato 1 aprile verra' chiusa alla circolazione la rotatoria di via Calnova, in uscita dall'autostrada A4 in comune di Noventa di Piave (Venezia). Ne da' notizia Autovie Venete spiegando che le maestranze delle ditte appaltatrici stanno svolgendo le attivita' di ripavimentazione della rotonda che regolamenta il traffico per gli utenti che transitano da e verso il casello di San Dona' di Piave; il Noventa Designer Outlet; la bretella di via Martiri delle Foibe; il centro di Noventa e la strada provinciale SP83. Considerato che la rotatoria rappresenta uno snodo importante della viabilita', Autovie ha predisposto l'utilizzo di presidi fissi con movieri, sbarramenti e deviazioni con opportuna cartellonistica che riporta la viabilita' alternativa sia per i veicoli leggeri sia per i mezzi pesanti. L'accesso e l'uscita dallo svincolo dell'autostrada A4 verra' sempre consentito.