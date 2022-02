Autovie Venete: A4, riaperto svincolo Latisana

TRIESTE - E' stato riaperto alle 14,00 lo svincolo di Latisana in uscita per chi proviene da Trieste e in entrata per chi è diretto a Venezia. La chiusura era stata determinata dall'incendio a un veicolo leggero avvenuto poco prima delle 13,00 all'uscita dello stesso svincolo in direzione Venezia.

Nessuna conseguenza per l'automobilista che è uscito dal mezzo prima che si verificasse l'incendio. Nessuna conseguenza nemmeno per il traffico che transita lungo l'autostrada A4.