Autostrade, traffico intenso nel weekend: sabato da bollino rosso

UDINE - La conclusione delle scuole quest’anno coinciderà con la Pentecoste, ricorrenza che richiama sulle coste friulane e venete migliaia di giovani dall’Austria. Questi due eventi, sommati anche al concerto previsto domenica 8 giugno a Lignano Sabbiadoro del cantante Cesare Cremonini, comporterà nuovamente l’intensificarsi del traffico nel fine settimana su parte della rete di Autostrade Alto Adriatico.



Già a partire da venerdì 6 giugno – stando alle previsioni elaborate dalla Concessionaria - si potrebbero registrare per tutta la giornata code e rallentamenti lungo la Tangenziale di Mestre sul tratto Terraglio – bivio A57/A27 in direzione Trieste per le partenze dei primi turisti.

Traffico da bollino rosso (traffico particolarmente intenso) per sabato 7 quando, oltre alle code previste in mattinata sulla Tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste, si potrebbero verificare incolonnamenti e rallentamenti sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni sia al mattino sia al pomeriggio in prossimità degli svincoli in direzione mare e in uscita alla barriera del Lisert (al mattino).



Situazione da bollino giallo (traffico sostenuto) quella che si prospetta, invece, nella giornata di domenica 8 giugno con possibili code e rallentamenti al mattino sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni sempre in prossimità degli svincoli verso i litorali di Friuli Venezia Giulia e Veneto e alla sera soprattutto al casello di Latisana per il concerto.

Ancora strascichi di code per le prime partenze lunedì 9 soprattutto sulla Tangenziale di Mestre in direzione Trieste per tutta la giornata e al mattino sulla A4 in entrambe le direzioni sempre verso le località di mare.