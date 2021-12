Autostrade, occhio agli scioperi

VENEZIA - Filt Cgil e Uilt Uil hanno indetto uno sciopero generale delle attività legate alla sicurezza stradale (ausiliari alla viabilità, centro radio informativo, gestione impianti, manutenzione d’urgenza) per giovedì 16 dicembre.

A comunicarlo è Autovie venete che spiega in una nota: “Garantiti livelli minimi di servizio in ciascuna struttura, unità operativa e reparto autonomo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n°146 del 1990, come da regolamento diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.



L’adesione all’iniziativa è prevista per l’intero turno/prestazione lavorativa nella fascia compresa