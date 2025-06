Autostrade Alto Adriatico: maxi piano da due miliardi, terza corsia A4 e zero aumenti sui pedaggi

UDINE - Approvato il primo esercizio completo della Società Autostrade Alto Adriatico, che punta a rivoluzionare il sistema dei trasporti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto con un piano finanziario da 1,895 miliardi di euro, cifra record per la Concessionaria.



La società, subentrata ad Autovie Venete nella gestione della rete, ha chiuso il 2024 con oltre 52 milioni di transiti, il massimo storico, un fatturato di 229 milioni di euro e un utile di 22,85 milioni. Nonostante il forte rincaro dei costi dei materiali (+600 milioni dal 2022), è stato deciso di mantenere invariati i pedaggi almeno fino al 2026, a sostegno di famiglie e imprese.

Il progetto di terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste è tra le opere più imponenti in Italia: già realizzati 76 chilometri di ampliamento, 22 ponti, 27 cavalcavia, 37 sottopassi, 126 scatolari idraulici, 45,5 chilometri di barriere fonoassorbenti, due nuovi caselli e la sistemazione di 591 interferenze. Oltre un miliardo di euro è già stato investito, mentre il prossimo maxi-intervento riguarda il tratto Portogruaro-San Donà, con un valore di 870 milioni di euro.



Nel 2024 è stato approvato anche un aumento di capitale di 105 milioni di euro per sostenere i nuovi cantieri e garantire la copertura dei costi crescenti. Il piano prevede inoltre la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento di cavalcavia, ponti e barriere, con 20 milioni di euro spesi solo nell’ultimo anno e altri 370 milioni programmati nei prossimi 30 anni. L’obiettivo è trasformare la rete in un hub logistico intermodale al centro dell’Italia e dell’Europa, crocevia per il turismo e il commercio, garantendo sicurezza, efficienza e sviluppo sostenibile per tutto il territorio.