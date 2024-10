Autostrade Alto Adriatico, aperto nuovo tratto a 3 corsie in A4 

PORTOGRUARO - E' stato aperto stamani poco dopo le 8 il tratto a tre corsie dell'A4 tra Portogruaro e Alvisopoli in direzione Trieste. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico. Nella notte i tecnici del commissario delegato e della concessionaria e le maestranze delle ditte appaltatrici hanno steso l'asfalto drenante e a completato l'intervento di allargamento della carreggiata come era già successo due settimane fa in direzione Venezia. Nelle prossime settimane - informa Autostrade AA - si procederà alla sistemazione delle barriere di sicurezza centrali e laterali e al tracciamento della segnaletica orizzontale.

Da oggi - sottolinea la Concessionaria - la terza corsia è percorribile per l'intero tratto dal Nodo di Palmanova a Portogruaro per circa 40 km. Il tratto Alvisopoli-Nodo di Portogruaro, circa 9 km, ha comportato il rifacimento di oltre 20 opere e l'innalzamento della sede autostradale di quattro metri in alcuni punti. "L'apertura a tre corsie dell'intero tratto comporterà notevoli vantaggi per l'intero sistema trasportistico - afferma il presidente del Fvg e commissario per l'emergenza della A4, Massimiliano Fedriga - abbiamo attraversato anni difficili a causa della pandemia e del rincaro dei materiali per i conflitti in corso. Ma siamo riusciti a tagliare il traguardo grazie al gioco di squadra. Ora il nostro obiettivo è arrivare al completamento della terza corsia; obiettivo non banale per costi, investimenti e complessità dell'opera. Ma è essenziale raggiungerlo per garantire la sicurezza stradale e potenziare una delle arterie stradali più fondamentali e strategiche a livello europeo senza aumentare il pedaggio, aiutando imprese e famiglie".