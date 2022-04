Autostrada, occhio alla chiusura di questa notte

VENEZIA - Autovie Venete comunica che dalle ore 23.00 di giovedì 28 alle ore 5.00 di venerdì 29 aprile verrà chiusa al traffico la Tangenziale di Mestre (autostrada A57) nel tratto compreso tra lo svincolo Terraglio e l’allacciamento A57/A27 (Raccordo Marco Polo) in entrambe le direzioni di marcia.

La chiusura è necessaria per consentire l’intervento di manutenzione a un elettrodotto sovrappassante l’autostrada. Pertanto, si consiglia per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia (e viceversa) di utilizzare il Passante di Mestre negli orari sopra indicati.

Per evitare disagi che potrebbero interessare la viabilità ordinaria e la tangenziale, scende in campo anche Concessioni Autostradali Venete, che per l’occasione renderà operativi i protocolli per la gestione di eventi con rilevante impatto sulla viabilità e che prevedono percorsi alternativi e deviazioni consigliate.

Viabilità autostradale

La deviazione sul Passante di Mestre è consigliata a chi viaggia in entrambe le direzioni, dunque con provenienza da est (Milano-Padova-Bologna) e da ovest (Trieste-Belluno).

Per il traffico in Tangenziale sarà obbligatoria, in direzione Milano, la deviazione per la A27 o il Raccordo Marco Polo, mentre in direzione Trieste sarà istituita l’uscita obbligatoria Terraglio, con effettuazione del percorso attraverso la SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo, con reinserimento in Tangenziale all’altezza dell’allacciamento A57/A27.

Viabilità ordinaria

Per chi proviene da sud (SS 309 Romea) ed è diretto a Trieste e Belluno, è consigliato il percorso che prevede, attraverso la SP 81, l’ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago con direzione Milano e successiva deviazione per il Passante di Mestre al Bivio A4/A57 (direzione Trieste).

Per le auto dirette in Tangenziale di Mestre direzione Trieste-aeroporto sarà possibile effettuare anche il percorso: Raccordo per Venezia, San Giuliano, SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo, con reinserimento in Tangenziale all’altezza dell’allacciamento A57/A27.

Analogamente, per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste, il percorso indicato è San Giuliano, SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo. Durante la durata dei lavori e nei giorni precedenti l’installazione del cantiere le concessionarie indicheranno attraverso i pannelli a messaggio variabile, chiusure, deviazioni e percorsi consigliati, oltre a segnalare la situazione del traffico in tempo reale.