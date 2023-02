VENEZIA - In autostrada contromano per dieci chilometri: incredibilmente ne esce illesa. Tragedia sfiorata in A28 per una 85 enne di Teglio Veneto, che ha imboccato a Portogruaro, Venezia, l’autostrada nel verso sbagliato.

In auto c'era anche il figlio: ha percorso dieci chilometri prima di essere fermata ad Azzano Decimo, Pordenone, da una pattuglia della Polstrada di Spilimbergo. L’anziana ha confessato agli agenti di non esserci accorta dell’errore.

Oltre alla sanzione amministrativa, è sopraggiunto per lei il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.