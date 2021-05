Autostrada A4, test al sottopasso di Vigonza

PADOVA - Prosegue nella notte di sabato 29 maggio l’attività di monitoraggio del sottopasso autostradale della SR 11, in comune di Vigonza (Padova), effettuata da Concessioni Autostradali Venete in ottica di sicurezza delle infrastrutture in gestione.



Le verifiche programmate riguarderanno prove dinamiche e di carico sull’infrastruttura e, come per sabato scorso, dovranno essere effettuate in assenza di traffico, per non interferire con l’attività dei sensori posizionati in corrispondenza del manufatto.



Per questo motivo, approfittando delle limitazioni agli spostamenti ancora vigenti di notte per il contenimento del contagio da Covid-19 (coprifuoco) e per non sforare sui weekend successivi interessati dal movimento dei vacanzieri, CAV chiuderà la A4 tra le ore 22.00 di sabato 29 e le 6.00 di domenica 30 maggio in entrambe le direzioni (Milano e Trieste) e interrotto sarà anche il transito sulla SR 11 in corrispondenza del sottopassaggio.



I percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria, concordati con i comuni interessati, le forze dell’ordine e gli altri gestori della rete (ANAS, Veneto Strade, Città Metropolitana di Venezia e concessionarie autostradali confinanti), sono gli stessi di sabato scorso.



In direzione Milano il traffico sarà deviato all’inizio del Passante di Mestre, attraverso un’uscita obbligatoria a Venezia Est, quindi lungo la A57-Tangenziale di Mestre, mentre per chi proviene dalla A27 l’uscita sarà a Venezia Nord. In Tangenziale il traffico verrà fatto uscire alla rotatoria Marghera verso la SR 309 Romea, poi separato in due direttrici: chi è diretto a Bologna proseguirà lungo la SR 309 e lungo la SR 104 per rientrare in autostrada in A13 al casello di Monselice, mentre chi viaggia verso Padova-Milano seguirà il percorso lungo la SP 81, SP 32 e SR 515 Noalese. I mezzi leggeri potranno percorrere anche la SR 11, il cui transito resterà interdetto solamente in corrispondenza del sottopasso oggetto di verifiche.



In direzione Trieste-Venezia il traffico in A4 (anche quello proveniente dalla A13-Bologna) sarà deviato sulla viabilità ordinaria attraverso un’uscita obbligatoria a Padova Est: chi è diretto a Trieste proseguirà lungo la SR 515 fino a Noale, rientrando sul Passante di Mestre al casello di Martellago-Scorzè dopo aver percorso la SP 37; chi è diretto a Venezia seguirà invece il percorso SR 515, SP 32 (via Cavin di Sala) fino all’ingresso in A57 attraverso il casello di Mirano-Dolo. Uscita obbligatoria a Padova Est anche per il traffico proveniente da Milano e diretto a Bologna.



Sulla viabilità ordinaria, in corrispondenza dei lavori, il tratto di SR 11 interdetto al transito sarà solamente quello in prossimità del sottopasso, con sbarramento a ovest in corrispondenza della rotatoria di via Padova a Vigonza e a est al bivio di via Oltre Brenta a Stra: deviazioni lungo il percorso alternativo di via Noventana, eccetto che per i mezzi pesanti.