Autostrada A4 riaperta tra Portogruaro e Latisana

PORTOGRUARO - Sono stati riaperti al traffico verso le 11,30 il tratto di A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e lo svincolo in entrata di Latisana sempre in direzione Venezia, dopo le operazioni di pulizia dell'asfalto e al recupero degli animali.



Si registrano code nel tratto a tre corsie fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia dove, in precedenza, un altro mezzo pesante aveva perso il carico di granaglie causando disagi alla viabilità.

