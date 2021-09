Autostrada A4, in programma chiusura nel weekend

PORTOGRUARO - Autovie Venete ha programmato nel fine settimana alcuni importanti lavori notturni nel tratto tra Alvisopoli – Nodo di Portogruaro dove sta proseguendo la costruzione della terza corsia.

Il cantiere avanza e nel corso della settimana sono stati, infatti, gettati 350 metri cubi di calcestruzzo sulle campate di riva del nuovo cavalcavia di svincolo del Nodo. Dalle ore 20,00 di sabato 25 settembre alle 09,00 di domenica 26, invece, verrà chiuso in entrambe le direzioni di marcia il tratto compreso tra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e lo svincolo di Latisana per consentire il getto della soletta (170 metri cubi di calcestruzzo di piano d’appoggio) sulla campata centrale dello stesso cavalcavia del Nodo.

Inoltre, all’altezza del cavalcavia di Casermette, verranno riposizionati alcuni new jersey ed effettuate delle asfaltature per consentire la deviazione del traffico sugli ulteriori tratti di nuova costruzione. Pertanto, chi viaggerà in direzione Venezia dovrà uscire a Latisana, percorrere la viabilità ordinaria segnata dalle frecce gialle e rientrare a Portogruaro. Viceversa chi è diretto a Trieste, dovrà uscire a Portogruaro e rientrare al casello di Latisana. Chi proviene dalla A28 potrà immettersi sulla A4 soltanto in direzione Venezia. Chi è diretto a Trieste potrà utilizzare gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria con possibilità di rientro sulla A4 allo svincolo di Latisana.