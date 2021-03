Autostrada A4, per lavori a Palmanova modifiche alla viabilità nel weekend

PALMANOVA (UDINE) - Lavori in corso lungo l’autostrada A4 all’altezza dello snodo di Palmanova.



Continuano gli interventi che riguardano la pavimentazione, lo spostamento dei guardrail e il rifacimento della segnaletica.



Per questo weekend, Autovie Venete ha quindi pianificato la chiusura del ramo Udine – Trieste del Nodo dalle ore 12,00 di venerdì 5 marzo alle ore 05,00 di lunedì 8.



Pertanto chi arriva dalla A23 Tarvisio/Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a Udine Sud, seguire le frecce gialle sulla viabilità ordinaria e riprendere il percorso autostradale sulla A4 al casello di Palmanova oppure seguire la direttrice di marcia per Venezia, uscire a San Giorgio di Nogaro, rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4 in direzione Trieste.



Nessun problema per chi proviene da Tarvisio/Udine ed è diretto a Venezia.



Autovie Venete ricorda agli utenti di informarsi sempre sulla situazione della viabilità prima di partire utilizzando la app InfoViaggiando, il sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800 99 60 99.