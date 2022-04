Autostrada A4 falcidiata da sette incidenti in un giorno

SAN STINO DI LIVENZA - Autostrada falcidiata dagli incidenti quest’oggi. Nel solito tratto maledetto tra Portogruaro e San Stino di Livenza gli schianti sono iniziati stamattina alle 7.30: l’ultimo, almeno per adesso, è delle 16.0, un totale di sette sinistri.



Il primo incidente è relativo a un tamponamento tra tre mezzi pesanti alle 7.30 tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Poco prima che i Vigili del Fuoco e i soccorritori concludessero l’intervento (senza feriti), alle 9 si era registrato un secondo sinistro sul Ponte sul Tagliamento, coinvolti due autoarticolati: uno ha perso il carico di granaglie.



Alle 9.40 nel territorio comunale di Latisana, in direzione Venezia terzo incidente tra due tir: sul posto anche qui i vigili del fuoco di Latisana. Uno dei due conducenti è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. La mattinata si è conclusa qui.

Tuttavia nel pomeriggio di oggi si sono registrati altri quattro incidenti. Verso le 14 tamponamento multiplo tra gli svincoli di San Donà e Cessalto, in direzione di Trieste.



Un’ora più tardi, alle 15, tamponamento tra auto tra i caselli di San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia con parecchi disagi al traffico e lunghe code. Alle 15.30 altro sinistro tra Cessalto e San Stino di Livenza. in direzione Trieste.

L’ultimo episodio, almeno per ora, è avvenuto alle 16 in direzione Trieste, tamponamento tra due camion tra San Donà di Piave e Cessalto. Lo schianto ha coinvolto anche un’auto. Il conducente non è in pericolo.