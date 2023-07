Autostrada A4, aperti i primi 5 chilometri di terza corsia

TRIESTE - Sono stati aperti al traffico i primi 5 chilometri a tre corsie del tratto tra Alvisopoli e Portogruaro della A4 dell'autostrada Alto Adriatico (ex Autovie Venete). I lavori sono stati conclusi prima del grande esodo estivo "per garantire la fluidità e la sicurezza dei transiti dei vacanzieri diretti alle località balneari del Fvg e del Veneto che da oggi nel tratto tra Quarto d'Altino al Nodo di Palmanova potranno disporre di 55 chilometri totali di terza corsia", riporta una nota di Autostrade Alto Adriatico. Con 24 opere (7 sottopassi, 9 scatolari, 5 cavalcavia e 3 ponti) il primo sub lotto del secondo lotto è uno dei cantieri più complessi tra quelli della terza corsia della A4: sviluppato su 8,5 chilometri prevede allargamento della sede autostradale, demolizione e completo rifacimento di tutte le opere d'arte (ponti, sottopassi, sovrappassi, attraversamenti idraulici) e, tra l'altro, barriere fonoassorbenti e piantumazione di alberature per l'assorbimento dell'anidride carbonica. Tutte le opere sono inoltre già predisposte per ospitare un'eventuale futura quarta corsia. In quasi tre anni e mezzo di cantiere, il tratto è stato chiuso solo 48 volte, soprattutto durante le notti dei fine settimana.

I restanti 3,5 chilometri della Alvisopoli - Portogruaro (dalle aree di sosta di Fratta al Nodo di Portogruaro) verranno completati in autunno; tratto reso ancora più complicato perché la sede autostradale si alza rispetto all'esistente anche di oltre tre metri. Gabriele Fava, neo presidente Autostrade Alto Adriatico, ha definito la terza corsia dell' autostrada A4 "un'opera strategica nel Corridoio Mediterraneo", un "importante hub logistico per il movimento delle persone e delle merci a livello nazionale e internazionale"; è "un'opera complessa".

L'apertura della terza corsia nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro della A4 dell'autostrada Alto Adriatico (ex Autovie Venete) è "una sfida vinta, quella di costruire una nuova autostrada mantenendo il traffico in esercizio, che inevitabilmente ha determinato disagi all'utenza, ma che non poteva essere affrontata diversamente, perché chiudere l'autostrada avrebbe comportato il sovraccarico dei transiti - in particolare di mezzi pesanti - sulle arterie secondarie provinciali e comunali; condizione questa ovviamente non accettabile", aggiunge Gabriele Fava, neo presidente Autostrade Alto Adriatico, a margine della prima seduta del consiglio di amministrazione del quale fanno parte Tiziano Bembo, in qualità di vice presidente, e i consiglieri Zorro Grattoni, Valentina Graberi e Elena Buson Nicolodi. Iniziata il 9 marzo 2020, la nuova infrastruttura ha dovuto, inoltre, fare i conti con un quadro internazionale in continua evoluzione, dalla pandemia che ha costretto a un momentaneo forzato periodo di blocco del cantiere, all'aumento dei costi dei materiali da costruzione e alla difficoltà del loro reperimento dettati dal conflitto russo-ucraino. Il risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra il Commissario Delegato per l'emergenza dell'autostrada A4, il proprio Soggetto Attuatore, Autovie Venete prima e Autostrade Alto Adriatico in seguito, subentrata nel ruolo di concessionario autostradale dal primo luglio, e il consorzio Lemit (composto da Pizzarotti in associazione di impresa con Sacaim e Rizzani de Eccher).