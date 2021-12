Autostrada A13, traffico bloccato per due incidenti

PADOVA - Traffico interrotto sull'autostrada A13 in entrambe le direzioni per due incidenti tra Boara e Monselice, in direzione Padova.

Un autoarticolato ha tamponato un autocarro. Due i feriti. In direzione Bologna, quasi contemporaneamente, un'auto ha preso fuoco nella corsia d'emergenza ma il conducente è uscito in tempo dal mezzo. In direzione Bologna l'autostrada sta per riaprire perché il veicolo incendiato è in fase di rimozione.