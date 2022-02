Autonomia: Zaia, si farà, anche Mattarella è su questa linea

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è sicuro: "all'autonomia si arriva. Il percorso è iniziato e non si torna più indietro".

"Abbiamo fatto le nostre osservazioni, ora sono al vaglio di Palazzo Chigi, il premier Draghi prenderà in mano il dossier e la chiuderemo lì" ha aggiunto Zaia, a margine dell'incontro con il collega dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccin. "E' un'istanza che non ha colori politici, ma viene dai cittadini" ha sostenuto Zaia, dicendo che non lo preoccupano certe differenziazioni sulla richiesta delle materie rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna: "è bene che ci siano - ha detto - dato che la Costituzione parla di autonomia differenziata; vuol dire che ognuno può chiedere l'autonomia che gli spetta: c'è la facoltà di chiedere da una materia a 23 materie come prevede la Costituzione".

Per Zaia l'attuale Governo "può chiudere velocemente la partita, visto e considerato che la legge Quadro è scritta; se sono accolte le nostre istanze nel giro di qualche settimana si potrebbe addirittura scriverla in Parlamento. Oggi dipende tutto da cosa vogliono fare a Roma". Zaia infine ha detto di ritenere su questa linea lo stesso presidente Sergio Mattarella: "nel discorso del suo insediamento - ha ricordato - ha parlato dell'autonomia e ha ricordato il ruolo delle Regioni durante il Covid; e questo ruolo è espletato nella piena autonomia. Penso che questa attenzione da parte del Quirinale non sia irrilevante nel percorso che dovrà essere accompagnato. Adesso spetta a Palazzo Chigi rispondere".