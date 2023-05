Autonomia, Zaia in Senato: 'Si va avanti nel rispetto della Costituzione'

VENEZIA - Sull'autonomia "finalmente si va avanti, c'è un ddl importante del ministro Calderoli, e noi andremo a portare la nostra posizione, quella di un'autonomia assolutamente solidale, che non vuole spaccare l'Italia in due come qualcuno vuol dire, che non è contro l'unità nazionale, ma è una vera assunzione di responsabilità". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia, prima dell'audizione in Commissione al Senato. "E' una grande riforma storica - ha aggiunto Zaia - è prevista dalla Costituzione repubblicana del 1948, poi dal Titolo V modificato nel 2001. Si va avanti nel rispetto della Costituzione, prova ne sia che oggi ne stiamo discutendo in Parlamento", ha detto. "L'Autonomia è la vera grande riforma istituzionale di questo Paese, che può dare anche risposte a molti cittadini ma soprattutto ai giovani di cui si parla poco. Se ci pensate, quando si parla di 'fuga dei cervelli', dov'è che vanno i nostri ragazzi? Vanno in Paesi dove c'è il federalismo, Pensateci, guardate la lista dei Paesi scelti dai nostri giovani. Si tratta di Paesi dove c'è senso di responsabilità, e comunque non c'è l'ufficio complicazione affari semplici ci distrugge lavata dei cittadini". "Finalmente si va avanti, c'è un disegno di legge importante presentato del ministro Calderoli. Noi andremo a portare la nostra posizione che è quella a favore di una autonomia solidale che non vuole spaccare l'Italia in due, che non è contro l'unità nazionale ma una autonomia che è una vera assunzione di responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha risposto ai giornalisti passando davanti a Palazzo Chigi, mentre si recava al Senato per un'audizione.

"È una grande riforma, è una riforma storica, è prevista dalla Costituzione, si va avanti nel rispetto della Costituzione", ha aggiunto Zaia, ossevando che "è una strada in salita ma noi siamo abituati alle salite. È una bella giornata perché stiamo per fare una audizione in Senato per un disegno di legge in discussione al Senato: cosa impensabile fino a qualche anno fa. Il segnale politico lo darà il Parlamento nel votare o meno la legge. Le relazioni con scritto 'bozza non verificata' sono fantasie". "Il testo dice 'bozza non verificata', e quindi devono verificarla. Il mio ufficio studi dice l'esatto contrario, ed è rappresentato da illustri accademici a livello nazionale, che sono di indiscussa fama". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito del documento dell'Ufficio studi del Senato critico verso l'autonomia differenziata, comparso nei giorni scorsi. "Se poi vogliamo confrontarlo - ha proseguito Zaia - bisogna che la firma non sia 'ufficio studi' ma una persona con nome e cognome. Vorremmo vedere anche gli studi che sono dietro a questa povera paginetta che è stata scritta". Sul fatto che la diffusione del documento possa essere un segnale politico, per Zaia "il segnale politico lo deve dare il parlamento, nel votare o no la legge. Le bozze non verificate sono come le notizie non verificate", ha concluso.

"Questa è la vera battaglia contro la mala gestio, contro lo spreco, è una battaglia di modernità. Qualcuno si agita quando io dico che il centralismo medievale può essere combattuto solo con il federalismo rinascimentale". L'Autonomia, ha aggiunto "è una vera assunzione di responsabilità: e allora dobbiamo decidere se vogliamo un Paese responsabile o vogliamo avere un Paese dove le responsabilità non sono perfettamente allocate". (ANSA).