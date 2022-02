Autonomia, Zaia: "Disponibili a discutere, ma dev'essere vera"

VENEZIA - "Il principio rimane sempre lo stesso: siamo disponibili a ragionare però solo se si tratta di Autonomia vera.

Quindi, ci saranno ancora degli approfondimenti da fare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con la speranza che, alla fine, ci possa essere un documento che tuteli le istanze portate avanti congiuntamente dalle Regioni"-. Così il governatore Luca Zaia, sentito dall'ANSA, commenta l'esito dell'incontro sul percorso per l'autonomia differenziata delle Regione. cui ha partecipato assieme a Matteo Salvini, al ministro Mariastella Gelmini, e al governatore Attilio Fontana.

Zaia conferma che si è parlato della legge quadro: "giustamente sono state poste ancora delle questioni che meritano approfondimenti, che possano dare le dovute garanzie blindando il percorso della legge quadro per le nostre Regioni che hanno chiesto l'Autonomia". "Restiamo in attesa ancora di questi passaggi fondamentali,- conclude Zaia - senza dimenticare che in Veneto 2 milioni e 273mila Veneti il 22 ottobre 2017 hanno votato per l'Autonomia e il lavoro che è stato fatto anche dalla delegazione trattante è stato immane. Ora, si tratta di attendere e capire con certezza quali saranno i presupposti finali della legge quadro, che dovrà garantire un'unica cosa: autonomia vera".