Autonomia, battuta d'arresto: quattro dimissioni nel comitato

ROMA-VENEZIA - Quattro "illustri" dimissioni all'interno del comitato per l'individuazione dei Lep creato nell'ambito della riforma sull'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia del governo. Gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di rassegnare le dimissioni perché - come scrive Il Sole 24 Ore nell'edizione odierna - "non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato".

Le lettere sono state recapitate allo stesso ministro leghista e al presidente del comitato, Sabino Cassese. In particolare, i quattro membri uscenti sollevano un problema sui costi dei Lep, cioè gli standard minimi di servizio pubblico indispensabili per garantire in tutto il territorio nazionale i "diritti civili e sociali" tutelati dalla Costituzione. Nella lettera, i quattro spiegano però che le dimissioni non sono un atto ostile all'idea di autonomia differenziata, "perché restiamo pienamente consapevoli dell'importanza che avrebbe per il Paese una completa e corretta attuazione" delle previsioni costituzionali, ma nascono dalle scelte compiute ora per partire. (ANSA).