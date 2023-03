Automobilista perde il controllo e finisce sui binari

CHIOGGIA - I vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant'Anna di Chioggia per un'auto finita sui binari ferroviari, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta illesa. La ragazza alla guida è finita con le gomme sull'erba dove l'auto è scivolata ulteriormente abbattendo una centralina elettrica della linea, finendo con la parte anteriore del mezzo oltre il primo binario. Il traffico ferroviario della linea Venezia-Chioggia è stato subito bloccato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto provvedendo anche alla sua rimozione dalla linea ferroviaria. Sul posto la Polfer e i tecnici della ferrovia per il ripristino della linea.