Automobilista finisce nel fiume, agente-eroe si tuffa e scompare

PADOVA - Non hanno finora avuto esito le ricerche di due persone, tra le quali un poliziotto, nel canale Gorzone, ad Anguillara Veneta (Padova) in seguito alla caduta in acqua di un'autovettura. L'agente, che si trovava fuori servizio ed ha assistito alla scena, non ha esitato a gettarsi nel fiume per aiutare l'automobilista ad uscire dall'abitacolo. Ma finora nessuno dei due uomini - l'incidente è avvenuto nel pomeriggio - è stato ritrovato dai vigili del fuoco, che hanno scandagliando il fiume, anche con l'impiego sei sommozzatori, fino a tarda sera. L'auto è stata ripescata, ma era vuota. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Il poliziotto, secondo una prima ricostruzione, stava facendo jogging vicino all'argine quando si è accorto che nell'acqua c'era una macchina che galleggiava.

Ha dato subito l'allarme e poi si è tuffato, scomparendo nel Gorzone. Sulla riva sarebbe stato trovato il suo telefono cellulare. La persona alla guida della vettura era un 70enne, residente vicino al luogo dell'incidente.