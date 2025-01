Automobilista fermato per un controllo: era senza patente da 10 anni

MONSELICE (PADOVA) – La Polizia Locale ha fermato il 2 gennaio un uomo di 56 anni, residente a Monselice, che guidava senza patente da oltre dieci anni e senza assicurazione da sei mesi. L’auto, una Fiat Punto, è stata intercettata in via Motta durante un controllo mirato, dopo giorni di monitoraggio dei suoi spostamenti sospetti su strade secondarie.

L’uomo è stato multato per un totale di 5.966 euro: 5.100 euro per guida senza patente e 866 euro per l’assenza di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, in conformità alle norme vigenti.