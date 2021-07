Automobilista alticcio in centro città: patente ritirata

CASTELFRANCO - La scorsa notte, a Castelfranco Veneto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 43enne del posto, alla guida della propria autovettura in via Piave del centro della Castellana, sottoposto ad accertamento alcolimetrico nel corso di un controllo alla circolazione stradale, risultava positivo con tasso pari a 1,25 gr./l. Patente di guida ritirata.