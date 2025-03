Automedica in emergenza coinvolta in un incidente: traffico bloccato in centro

PORDENONE - Un incidente ha coinvolto un’automedica e un’auto nella mattinata di lunedì 3 marzo in largo San Giovanni, a Pordenone. Il mezzo di soccorso, un’Alfa Romeo Stelvio, era in emergenza con sirene accese, diretto in via Oberdan per prestare aiuto a un operaio ferito all’Interporto. Giunta all’incrocio, l’automedica è stata centrata da un veicolo proveniente da viale Grigoletti.



L’impatto ha provocato danni ai mezzi, ma per fortuna né il personale medico né il conducente dell’auto hanno riportato ferite gravi. L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione, con il traffico paralizzato per oltre un’ora. Nel frattempo, la centrale operativa ha inviato un altro mezzo per soccorrere il 53enne nigeriano rimasto ferito sul posto di lavoro.