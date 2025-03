Autocisterna si ribalta sulla provinciale: autista ferito, traffico in tilt

VERONA - Violento incidente ieri pomeriggio sulla SP 17 a Vestenanova (Verona), dove un’autocisterna carica di latte si è ribaltata uscendo autonomamente di strada. La segnalazione ha subito mobilitato i Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi e cinque uomini dal distaccamento di Caldiero.



I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area e assistito il personale del 118 per estrarre l’autista, rimasto incastrato nella cabina. L’uomo, ferito ma non in modo grave, è stato trasportato all’ospedale di San Bonifacio.



Le operazioni di travaso del latte sono ancora in corso, mentre una autogrù è stata inviata per la rimozione del mezzo. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti lungo la SP 17, con deviazioni per permettere le operazioni di soccorso.