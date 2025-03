Autocisterna si ribalta in rotonda: intervento dei Vigili del Fuoco

PORDENONE - Momenti di tensione questa mattina sulla SR 463 var, a San Vito al Tagliamento (Pordenone), dove un autoarticolato carico di 24mila litri di biodiesel si è ribaltato in una rotonda, finendo su un fianco. Il conducente è uscito illeso dalla cabina e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento, supportati dal funzionario di guardia, per mettere in sicurezza il mezzo. Non risultano perdite di carburante, ma per precauzione è stato attivato il Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), in arrivo da Trieste per effettuare il travaso del carico.