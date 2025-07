Autobus urta impalcatura del cavalcavia e provoca fuga di metano

MESTRE - Giovedì 3 luglio, intorno alle 18:30, un autobus urbano ha urtato un’impalcatura posta sotto il cavalcavia Vempa a Mestre, causando la lesione di una delle bombole di metano sul tetto del mezzo e la conseguente fuoriuscita di gas.



Fortunatamente nessun passeggero o conducente è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del comando di Mestre, con un’autopompa, un’autobotte e il nucleo NBCR, specializzato in rischi chimici e radiologici. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, verificando l’integrità delle altre bombole e assicurando l’assenza di ulteriori pericoli.



La polizia locale ha gestito la viabilità, regolando il traffico per consentire le operazioni di soccorso e limitare disagi nella zona.

L’intervento si è concluso in serata, con la situazione completamente sotto controllo e senza conseguenze per la sicurezza delle persone.