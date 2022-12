Autobus precipita dal cavalcavia in un fiume. 6 morti (VIDEO)

Un tragico incidente ha sconvolto la Spagna. Un autobus con 7 persone a bordo è precipitato per circa 40 metri in un fiume nella regione di Galizia.



Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'autobus stava viaggiando su una strada collinare quando ha perso il controllo cadendo nel fiume. Sei persone sono morte e altre due sono rimaste ferite.



La polizia sta indagando sulla causa esatta dell'incidente. L'autista, sopravvissuto, è risultato negativo all'alcol test.



I soccorritori hanno lavorato per ore per recuperare i corpi delle vittime. La tragedia è avvenuta alla vigilia di Natale.