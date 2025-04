Autobus in fiamme: evacuati trenta studenti

PADOVA - Momenti di paura lunedì pomeriggio a Villa del Conte, in provincia di Padova, dove un autobus di linea extraurbana ha preso fuoco intorno alle 14.45 mentre trasportava una trentina di studenti tra i 15 e i 17 anni.



Il conducente ha fatto evacuare rapidamente il mezzo, permettendo a tutti i passeggeri di mettersi in salvo senza riportare ferite.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cittadella e la Polizia Locale del Camposampierese, mentre due squadre dei Vigili del fuoco di Cittadella e Padova hanno domato le fiamme.



Il rogo ha distrutto completamente l'autobus e danneggiato un palo della linea telefonica. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.