Autobus con scolaresca perde le ruote durante la corsa

VENEZIA - Un autobus con a bordo una scolaresca di circa 50 giovani, provenienti dalla provincia di Cuneo, ha vissuto un momento di panico oggi alle 16.40 mentre percorreva il Passante di Mestre in direzione Milano. Il veicolo ha improvvisamente perso le ruote posteriori gemelle di sinistra, ma il conducente è riuscito a fermarsi in sicurezza presso una piazzola di sosta dell’autostrada.



Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente e le ruote staccatesi non hanno colpito altri veicoli in transito. Lo segnala il Gazzettino. Gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete hanno prontamente intervenuto, mettendo in sicurezza gli studenti rimasti a bordo e assistendoli nell'evacuazione attraverso le scale di fuga del Passante.



La Polizia Stradale di Venezia ha operato sul posto garantendo la viabilità su due corsie di marcia, senza registrare code. I passeggeri sono stati trasbordati su un bus sostitutivo e hanno ripreso il viaggio di ritorno in totale sicurezza.