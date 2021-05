Autoarticolato finisce nel fosso: per il recupero ben tre autogru

PORDENONE - Ci sono volute ben tre autogrù per recuperare ieri un autoarticolato in provincia di Pordenone.



L’episodio è accaduto poco prima delle 15 a San Martino di Campagna, all’incrocio con Via Maggiore e la SR 251.



Il mezzo era carico di di scarti di alluminio e magnesio e visto l’imminente pericolo di pioggia e la possibilità che l’acqua potesse reagire con tali metalli, è stata predisposta una copertura provvisoria del materiale con teli procurati dal Comune di Aviano.



I Vigili del Fuoco di Maniago, intervenuti sul posto, hanno anche fermato una notevole perdita di carburante del mezzo incidentato.



Il conducente è rimasto lievemente ferito e ricoverato in pronto soccorso dal 118 per accertamenti.



Tre le autogrù per il recupero del mezzo: sul posto Carabinieri, Polizia locale e l'Arpa Friuli.