Auto travolge contatori del gas, Sammy muore a 19 anni

Tragedia ieri pomeriggio, domenica, a Vigonza, in provincia di Padova. Sammy El Fartass, 19 anni, è morto in un incidente stradale mentre si trovava in auto con un coetaneo. Erano circa le 16 quando la Peugeot208 guidata dall’amico di Sammy è uscita di strada per cause ancora non chiare, finendo contro le colonnine del gas e andando distrutta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori i due ragazzi rimasti incastrati nell’abitacolo. I sanitari del Suem hanno trasferito il giovane che era alla guida in ospedale a Padova e tentato di tutto per rianimare Sammy. Ma per quest’ultimo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Nel padovano è stata una domenica tragica: verso le 20 a perdere la vita sulla strada un altro giovane, Nicolò Sinigaglia.