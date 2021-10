Auto travolge bici, donna morta nel vicentino

VICENZA - Una donna di 40 anni è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Maragnole di Breganze (Vicenza).

Secondo una prima ricostruzione la signora era in sella alla sua bicicletta quando, per cause in fase di accertamento, è stata investita da un'auto.

L'impatto è stato violentissimo e la ciclista è rovinata sull'asfalto morta, morendo all'istante. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza.. Sotto choc l'automobilista, rimasto illeso, che è ora indagato per omicidio stradale. Rilievi sul posto da parte delle forze dell'ordine.