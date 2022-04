Auto tampona la bici: deceduto il ciclista

VILLADOSE (ROVIGO) - Ennesiam tragedia della strada lungo le strade del Veneto. Alle 21:10, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 443 in Via Zona Industriale a Villadose per il tamponamento di una bici da parte di un’auto: deceduto il ciclista.

I pompieri accorsi da Rovigo hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 45enne. Illeso l’autista dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale delle ultime ore dopo il decesso, sempre ieri, di una 45enne in provincia di vicenza e di una 17enne in provincia di Treviso.

