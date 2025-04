Auto sulla folla a Vancouver durante un festival: "Diversi morti"

CANADA - "Diverse persone sono rimaste uccise" dopo che un'auto si è schiantata contro la folla a Vancouver, in Canada. A darne notizia è la polizia locale, che sui social ha parlato anche di diversi feriti.

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato alle 20 ora locale (le 5 del mattino in Italia) nel quartiere Sunset on Fraser durante il Lapu Lapu Day, un festival di strada dedicato alla cultura filippina e in omaggio a un leader della lotta anticoloniale del XVI secolo. L'uomo alla guida, spiega ancora la polizia, è in stato di fermo. Ancora sconosciuto il numero delle vittime. Corpi per terra, ambulanze, soccorritori, grida e feriti nelle immagini diffuse sui social da diversi utenti.



Il primo ministro canadese Mark Carney si è detto "devastato" dalla tragedia. "Siamo tutti in lutto con voi", ha scritto in un messaggio su X. "Sono sconvolto e profondamente addolorato per il terribile incidente avvenuto oggi in occasione del Lapu Lapu. Ci impegneremo a fornire maggiori informazioni il prima possibile, ma al momento la polizia di Vancouver ha confermato che si sono verificati diversi decessi e diversi feriti. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e alla comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile", le parole del sindaco della città, Ken Sim, in un post su X.