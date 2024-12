Auto sulla folla al mercatino di Natale in Germaia, si teme una strage (VIDEO)

Un'ondata di terrore ha travolto il cuore festivo di Magdeburgo, in Germania, quando un'auto si è scagliata contro la folla nel tradizionale mercatino di Natale, seminando morte e distruzione. L'attacco, avvenuto nella serata di venerdì 20 dicembre, ha trasformato in un istante la gioiosa atmosfera natalizia in un incubo di panico e disperazione.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Mitteldeutscher Rundfunk, l'emittente radiotelevisiva pubblica locale, il bilancio provvisorio è drammatico: si contano oltre 10 vittime e almeno 20 feriti. Le scene descritte dai testimoni oculari sono agghiaccianti, con corpi senza vita e persone ferite sparse tra le bancarelle distrutte.

NEW FOOTAGE: Video shows the moment a driver rammed through a Christmas market in Magdeburg, Germany. Initial reports of 11 dead, 60+ injured. pic.twitter.com/WdsWfN5l1w — UA News (@UrgentAlertNews) December 20, 2024 ”

Il portavoce del governo regionale, Matthias Schuppe, ha confermato che si tratta di un attentato terroristico. "Un uomo si è lanciato alla guida di un'auto tra le bancarelle nella piazza del municipio", ha dichiarato Schuppe alla Bild, gettando un'ombra sinistra sulle festività natalizie.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, riuscendo ad arrestare il conducente del veicolo. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sull'identità dell'attentatore e sulle possibili motivazioni del gesto.

La scena dell'attacco è stata descritta come apocalittica dai primi soccorritori giunti sul posto. Ambulanze, vigili del fuoco e unità speciali della polizia hanno lavorato incessantemente per prestare aiuto alle vittime e mettere in sicurezza l'area.

Questo tragico evento riporta alla memoria il terribile attentato al mercatino di Natale di Berlino del 2016, quando un camion si schiantò contro la folla uccidendo 12 persone. L'attacco di Magdeburgo riaccende i timori sulla sicurezza degli eventi pubblici durante le festività.

Le autorità tedesche hanno immediatamente innalzato il livello di allerta in tutto il paese, rafforzando le misure di sicurezza nei mercatini natalizi e nei luoghi di aggregazione. Il cancelliere tedesco ha convocato una riunione d'emergenza del gabinetto di sicurezza nazionale per valutare la situazione e coordinare la risposta all'attentato.

Mentre la Germania è sotto shock, messaggi di solidarietà e cordoglio stanno giungendo da tutta Europa. Il presidente del Consiglio europeo ha espresso "profondo dolore per l'attacco codardo contro innocenti cittadini" e ha assicurato il pieno sostegno dell'Unione Europea alla Germania in questo momento di lutto.