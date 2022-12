Auto si schianta su Tir rimasto di traverso in A4, un morto

VERONA - Un uomo è morto la notte scorsa schiantandosi con la propria auto contro un Tir, rimasto di traverso sulla carreggiata dell'autostrada A4 dopo essersi scontrato con un altro mezzo pesante. Nell'incidente, avvenuto sulla A4 Venezia-Milano nelle vicinanze del casello di Sommacampagna (Verona), è deceduto un 30enne, Manuel Paissoni, residente in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco, arrivati da Verona, hanno lavorato con i divaricatori e le cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere il conducente della vettura. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Illesi i due camionisti. Sul posto la Polizia stradale di Verona Sud per i rilievi. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa 3 ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.