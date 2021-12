Auto si schianta contro un cinghiale in mezzo alla strada

UDINE - Cinghiale contro auto: schianto violento nella serata di mercoledì.

L’incidente è accaduto in provincia di Udine, a Premariacco, lungo l’ex provinciale 48, in direzione del centro del paese.



Il conducente di una vettura si è trovato all’ultimo secondo con un cinghiale in mezzo alla carreggiata e non è riuscito a evitare l'impatto.

Lo schianto ha provocato dani ingenti al mezzo: illeso il conducente, mentre l’animale è morto. Sul posto, con i mezzi di soccorso, anche il Servizio di Recupero Fauna Selvatica della Regione.