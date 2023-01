Auto si schianta contro il muro, quattro feriti, due sono gravi

PORDENONE - Ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un muro. I quattro occupanti della vettura sono rimasti feriti, di cui due in maniera grave. E' avvenuto nel pomeriggio lungo la strada regionale 464 ad Aviano (Pordenone). Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica ma non hanno ancora individuato le ragioni per cui il conducente abbia perso il controllo del veicolo. Lanciata la richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112, gli operatori della centrale operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale dell'emergenza sanitaria (Sores) che ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un elicottero di soccorso, attivando inoltre i vigili del fuoco. Le quattro persone sono state stabilizzate sul posto dal personale sanitario, poi una è trasferita in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; un'altra invece è stata portata in ospedale in ambulanza, al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Entrambe avrebbero riportato traumi alla parte inferiore del corpo.