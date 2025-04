Auto si schianta contro il muro di una casa: paura nella notte

ROSÀ (VICENZA) – È finita contro il muro di un’abitazione la corsa di una Mini Cooper nella notte tra sabato e domenica. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:45 del 6 aprile in via Mazzini, all’altezza del civico 174, quando un’auto ha improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi contro un edificio residenziale. Alla guida del mezzo c’era un uomo di circa 60 anni, rimasto bloccato nell’abitacolo dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, che hanno lavorato a lungo per estrarre il ferito dalla vettura, incastrata a ridosso della parete.



L’uomo, una volta liberato, è stato affidato ai sanitari del Suem 118, che gli hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirlo in ospedale. I Carabinieri hanno gestito i rilievi dell’incidente e la viabilità lungo il tratto interessato.