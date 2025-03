Auto si ribalta in un canale: conducente incastrato e ferito

BADIA POLESINE (ROVIGO) – Paura all’alba in via dell’Artigianato, dove un’auto si è ribaltata in un canale di scolo dopo che il conducente ne ha perso il controllo. L’incidente è avvenuto oggi, 3 marzo, alle 7:15. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Rovigo, intervenuti con due squadre e un’autogrù per estrarlo dal veicolo.

Una volta liberato, l’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasportato in ospedale per accertamenti. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora e mezza, con la messa in sicurezza dell’area e il recupero del mezzo.