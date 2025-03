Auto si ribalta e prende fuoco in autostrada: traffico bloccato

ROVIGO – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 marzo, sull’A13 Bologna-Padova, dove un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco dopo l’impatto con un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto al km 69, tra gli svincoli di Villamarzana e Rovigo, intorno alle 14:00. Miracolosamente, il conducente dell’auto è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rovigo con autopompa, autobotte e autogrù, riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni, il traffico autostradale è stato interrotto per garantire l’incolumità dei soccorritori.



La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre gli operatori autostradali hanno gestito la viabilità. L’intervento si è concluso intorno alle 15:00, con la riapertura dell’autostrada.